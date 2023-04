Circa seicentomila euro per la digitalizzazione e il potenziamento della raccolta differenziata cittadina. È questa la cifra che entrerà nelle casse municipali grazie al finanziamento accordato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al comune di Pollena Trocchia nell’ambito del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che già tante risorse economiche ha portato all’Ente.

Il progetto presentato dal Comune, tra i pochi ritenuti meritevoli di accoglimento in tutta Italia, prevede la distribuzione di oltre quattromila bidoni carrellati da quaranta litri forniti di sistema identificativo ad ogni singola utenza cittadina e, contestualmente, di dispositivi di lettura mobile agli operatori per favorire la realizzazione di un sistema di tracciamento dei rifiuti: l’identificazione di questi e dei loro produttori costituiscono un passaggio obbligato per porre in atto sistemi di tariffazione congrui al grado di fruizione del servizio.

È prevista inoltre la fornitura di 150 bidoni carrellati da 240 litri, dotati di un sistema di serratura elettronica e di identificazione dell’utenza, da distribuire alle utenze non domestiche ed alle utenze domestiche condominiali.

Le dichiarazioni dell’assessore Cianniello

«Nei comuni in cui è stato introdotto un sistema di questo tipo si è assistito a una diminuzione del numero medio di conferimenti annui per famiglia, ma anche a una più attenta differenziazione, consentendo di ripartire i costi del servizio in modo più equo. Questo finanziamento, merito di impegno e attenzione costanti e di lavoro di squadra, per il quale ringrazio tra gli altri il responsabile dell’Ufficio Ambiente, Maurizio Mollo, ci consentirà di fare un ulteriore salto di qualità nella gestione del servizio» ha detto l’Assessore all’Ambiente Arturo Cianniello.

Le parole del sindaco Esposito

«Abbiamo con convinzione partecipato al bando ministeriale perché la gestione del ciclo dei rifiuti e il potenziamento della raccolta differenziata risultano oggi più che mai fondamentali». Così il sindaco Carlo Esposito, che ha aggiunto: «Si tratterà di una vera e propria svolta: tra i tanti miglioramenti previsti anche la realizzazione di un sistema di informatizzazione del centro comunale di raccolta che consentirà la tracciabilità dei rifiuti, di una App interattiva dedicata alle utenze, un sistema di controllo accessi al centro di raccolta comunale, la fornitura di nuovi eco-compattatori per le bottiglie in PET»