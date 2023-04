Era giusto il 4 aprile di 10 anni fa e il nostro giornale apriva in prima pagina con la locandina di Fortapàsc il film del 2009, diretto da Marco Risi, sulla breve esistenza e la tragica fine del giornalista Giancarlo Siani.

La città attanagliata dalla camorra raccontata dal giovane giornalista trucidato sotto casa il 23 settembre 1985 era proprio la nostra Torre Annunziata.

Noi il 4 aprile del 2013 raccontavamo, a firma di Antonio Irlando, l’ennesima Commissione d’accesso a Palazzo Criscuolo e titolavamo: “Assedio a Fortapàsc. La camorra nel Palazzo?“. Oggi, dieci anni dopo, il comune oplontino è guidato da un commissario perché sciolto per infiltrazione camorristica.

Come sempre nelle pagine del giornale tante notizie e curiosità da tutti i comuni della provincia di Napoli e da parte di quella salernitana. Dalla bufera al comune di Ottaviano con l’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta per appalto rifiuti, alla politica a Scafati con tanti di quelli ancora oggi in corsa per la poltrona tricolore.