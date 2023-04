Le Frecce Tricolori a Napoli

Le Frecce Tricolori sorvoleranno Piazza del Plebiscito il 5 aprile 2023 in occasione del Giuramento Accademia Corso Drago VI.

La cerimonia di Giuramento e Battesimo degli allievi della prima classe dei Corsi Regolari dell’Accademia Aeronautica, Corso Drago VI, si terrà nella città di Napoli proprio nella grande piazza dove ha sede, tra gli altri edifici, il Palazzo Reale. Si tratta di 87 giovani, che provengono dalle varie regioni d’Italia e che sono stati selezionati tra cinquemila domande di ammissione. Questi ragazzi sono pronti a giurare fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue Istituzioni alla presenza di Autorità militari, civili e religiose.

La nostra Aeronautica Militare ha festeggiato il 28 marzo il suo compleanno, oltre ai suoi primi 100 anni (28 marzo 1923) e che il passaggio delle “Frecce” su Napoli fa parte delle celebrazioni dedicate al Centenario. Va ricordato inoltre che le Frecce Tricolori appartengono alla Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.), nome ufficiale 313º Gruppo Addestramento Acrobatico.

Il Dispositivo di circolazione del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha ordinato il Dispositivo di circolazione in piazza del Plebiscito per il “100° Anniversario Fondazione Aeronautica Militare Giuramento e Battesimo corso Drago VI”, si istituisce quindi:

“…il giorno 5 aprile 2023, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e comunque sino a cessate esigenze: il divieto il transito veicolare: a) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Commiliter (palazzo Salerno); b) in via Cesario Console, da piazza del Plebiscito all’incrocio con via Santa Lucia; c) in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che potranno circolare a senso unico alternato; il senso unico di circolazione: a) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia; b) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento; in piazza Carolina, la sospensione del posteggio delle autovetture del Trasporto Pubblico non di Linea (taxi)”. (La mappa dei dispositivi di traffico). (Il video della Cerimonia di Giuramento e Battesimo del Corso DRAGO VI dell’Accademia Aeronautica).

Andrea Ippolito