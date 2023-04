Pomigliano d’Arco, 5 aprile 2023 – Per contribuire concretamente alla rigenerazione ambientale del territorio della città metropolitana di Napoli e in particolare del Comune di Pomigliano d’Arco, Fastweb in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il circolo locale Fusis Legambiente ha realizzato un importante intervento di forestazione che ha portato alla messa a dimora di 1.000 piante tra arboree, arbustive e aromatiche nella periferia sud della città, tra Via Giuseppe Campanale e Via Francesco Testa.

All’iniziativa volta alla riqualificazione dell’area hanno partecipato Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania, Gianluca Rea, Presidente del circolo di Legambiente di Pomigliano d’Arco, Elena Marchetto, Head of Local Governments Relations di Fastweb e Sofia Macera, Sustainability Professional di Fastweb e Alessandro Martella, Direttore commerciale di AzzeroCO2. Nel corso dell’inaugurazione della nuova area verde sono stati coinvolti dal Circolo Fusis Legambiente anche i bambini e le bambine dell’Istituto Comprensivo Sulmona-Catullo e Pomigliano Infanzia-Asilo Nido San Rocco che si sono cimentati nella piantumazione di 25 piante aromatiche nella zona dell’orto aromatico.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela dei boschi esistenti ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, alla quale Fastweb ha aderito nel 2021 impegnandosi nella messa a dimora di 9.000 alberi in tre anni nelle periferie di Milano, Roma e Bari. Agli interventi già previsti Fastweb per il 2022-2023 ha rilanciato il proprio impegno con l’aggiunta di ulteriori 6.000 alberi in sei città italiane: Catania, Torino, Genova, Pescara, Cagliari e Napoli con l’intervento sul territorio di Pomigliano d’Arco. Con l’obiettivo di riqualificare zone urbane del territorio nazionale, il progetto si inserisce all’interno della strategia di Fastweb per la salvaguardia del Pianeta attraverso la progressiva riduzione delle emissioni per centrare l’obiettivo di diventare completamente Carbon Neutral entro il 2025.

Scopo dell’intervento realizzato a Pomigliano d’Arco è creare un polmone verde per la città incrementando, allo stesso tempo, il patrimonio di biodiversità dell’area e la qualità dell’aria. Gli alberi e gli arbusti contribuiranno a ridurre l’inquinamento atmosferico e a creare zone d’ombra che renderanno la zona più vivibile anche nella stagione più calda. Il giardino creato andrà, inoltre, a migliorare l’aspetto paesaggistico del quartiere e diventerà un luogo di ritrovo e benessere per tutti i cittadini. Particolare attenzione è stata posta nella scelta delle specie, individuate tra quelle autoctone e che meglio si adattano alle condizioni climatiche e naturalistiche del territorio, tra le quali il rosmarino, l’alloro, la salvia, l’ulivo e l’oleandro rosa.

“Siamo molto soddisfatti di aver potuto, grazie alla collaborazione con Fastweb, realizzare un intervento che andrà a creare un luogo di benessere per la comunità locale. Si tratta di un progetto che mira, attraverso la messa a dimora di nuove piante, a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio e a migliorare la qualità della vita dei cittadini: una risposta tangibile alla necessità di proteggere e valorizzare l’ambiente in cui viviamo – ha dichiarato Alessandro Martella, Responsabile commerciale di AzzeroCO2. L’iniziativa rientra nel progetto europeo “LIFE Terra” che vede Legambiente come unico partner italiano e del quale noi siamo sostenitori, un esempio concreto di come il lavoro sinergico tra diverse realtà consenta di restituire pregio ai nostri territori e consegnare ai cittadini luoghi fruibili a contatto con la natura”.

“Si tratta della piantumazione più grande mai avvenuta a Pomigliano d’Arco negli ultimi anni – hanno dichiarato Gianluca Rea, Presidente del circolo Fusis Legambiente di Pomigliano d’Arco e Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania -.Un progetto importante, che vedrà la comunità locale beneficiare di un duplice impatto: quello ecologico, legato agli effetti positivi della forestazione sulla qualità dell’aria, ma anche quello sociale, perché, attraverso la cooperazione con il comitato di quartiere, questo nuovo parco pubblico diventerà esempio di gestione virtuosa del Bene Comune”.

“Il contrasto ai cambiamenti climatici è al centro dell’agenda di Fastweb che da anni si impegna per azzerare le proprie emissioni e promuove progetti per la riqualificazione delle aree urbane. Con questa iniziativa vogliamo contribuire all’assorbimento della CO2 e al miglioramento della biodiversità del territorio di Pomigliano per tutti i suoi cittadini che potranno così beneficiare di un luogo di benessere e di una migliore qualità dell’aria” ha dichiarato Elena Marchetto Head of Local Governments Relations di Fastweb.