Basta pronunciare il nome per capire immediatamente di cosa stiamo parlando e per far correre la mente verso dei veri simboli della storia. I Ray-Ban sono tra gli occhiali più famosi al mondo, sia da sole che da vista, con la loro tipica forma a goccia hanno scritto un’epoca e a quasi 100 anni dal loro lancio sul mercato restano un grande cult.

I Ray-Ban fanno capolino sul mercato per la prima volta nel 1937

Una proposta che davvero ha cambiato un’epoca e ha segnato una linea netta nel mondo dell’ottica. Da modelli destinati al lavoro e a particolari settori, a veri accessori di stile e segni distinguibili di una certa personalità. I Ray-Ban fanno capolino sul mercato per la prima volta nel 1937 come accessorio che servisse a proteggere gli occhi dai raggi solari, uno strumento anti-abbaglio per i piloti dell’aeronautica militare statunitense. La guerra accentuò le esigenze e poi negli anni Quaranta gli occhiali a goccia divennero un must per le forze di polizia.

Gli occhiali dei divi di Hollywood

I tempi non erano ancora maturi per la moda. Ci vorranno gli anni a cavallo tra il Cinquanta ed il Sessanta per rendere i Ray-Ban un vero e proprio accessorio da sfoggiare con classe e anche un po’ di eccentricità in un momento in cui nuovi stili, colori e materiali si facevamo avanti. Gli anni Settanta sono quelli della conquista del mondo dello sport con le lenti specchiate, fino ad arrivare dritti ad Hollywood in film come Top Gun e Delirio a Las Vegas che hanno fatto diventare questi occhiali un culto vero e proprio.

Un mito, un grande classico che non delude mai

Oggi questo mito non si è certo spento e scegliere un paio di occhiali da sole Ray-Ban significa andare a colpo sicuro, su un grande classico che non delude mai e con il quale di certo non si sbaglia. I modelli di questo marchio sono diversi e possono essere acquistati anche online a prezzi competitivi. La cosa essenziale è farlo affidandosi solo a store qualificati e di qualità come VistaExpert, punto di riferimento per il mondo degli occhiali a 360 gradi.

Non solo un’esperienza ultra decennale alle spalle ma anche un servizio di spedizione veloce e sicuro, attivo in sole 24 ore, due anni di garanzia e un’assistenza sempre precedenti con possibilità di fare anche il reso. Oltre ai Ray-Ban tanti altri marchi di qualità, grandi firme dell’alta moda e brand più commerciali per un’offerta così ampia da avere l’imbarazzo della scelta.