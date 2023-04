“Trasporto scolastico e mobilità sostenibile: un piano da costruire insieme ai cittadini. Il Comune di Gragnano sta portando avanti un progetto di revisione della mobilità ascoltando le richieste e le necessità degli utenti. E in questo contesto abbiamo scelto di proporre alle famiglie di Gragnano di rispondere ad un breve questionario con l’obiettivo di approfondire gli spostamenti casa-scuola per poi delineare le caratteristiche del nuovo trasporto scolastico”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, in merito al nuovo progetto di trasporto scolastico nell’ambito del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums).

“L’intento dell’amministrazione comunale consiste nel sondare i motivi del mancato utilizzo nonché le criticità e i disservizi riscontrati anche alla luce di una più chiara e netta delimitazione delle aree di riferimento rispetto all’istituto scolastico. – prosegue il sindaco Nello D’Auria – Sarà anche l’occasione per dare suggerimenti e spunti per migliorare il servizio. Il questionario sarà proposto tramite form Google con 9 rapide domande relative alle informazioni generali, alla mobilità casa-scuola e alle idee per la città. Le informazioni saranno raccolte in forma assolutamente anonima e trattate esclusivamente per la rilevazione statistica”.