E’ stata installata, in piazza Angelina Lauro, la prima di sette stazioni di ricarica per auto elettriche previste a Sorrento per cittadini e visitatori. Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale prevede il montaggio di stazioni che consentono la ricarica contemporanea di due veicoli.

Altre tre troveranno posto nell’area esterna di piazza Lauro, in via Rota e sulle colline di Casarlano. Gli altri tre siti, che ospiteranno altrettante colonnine, sono in corso di definizione, da individuare in aree periferiche della città.