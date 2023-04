Il personale della Polizia Municipale di Volla, su espressa disposizione del Comandante Ten. Col. Giuseppe Formisano, ha intensificato i controlli sul territorio con particolare attenzione alla mancata raccolta differenziata da parte dei cittadini e delle ditte del territorio.

Hanno partecipato all’operazione l’Ufficio ambiente del Comune nonché la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti e sono state elevate dalla Polizia Municipale 7 sanzioni.

Il controllo è stato effettuato anche per sanzionare tutto ciò che illecitamente impediva la libera circolazione sui marciapiedi, quindi sono stati sanzionati i commercianti che li occupano illecitamente con merce esposta per i quali è stato chiesto al Suap, come sanzione accessoria, anche la chiusura dell’attività commerciale.

Nel corso dell’intervento dei caschi bianchi sono state sanzionate anche le auto parcheggiate sui marciapiedi.

Negli ultimi mesi sono circa 172 i verbali irrogati dalla Polizia Municipale per tali illeciti pari ad un incasso presunto di 14.800 euro.