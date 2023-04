Bocce: stage formativo con la Nazionale Italiana in provincia di Salerno

Dopo gli ottimi risultati ottenuti, nel novembre del 2022, al Mondiale di Mersin nella specialità Raffa (tre ori, un argento e un bronzo), la Federazione Italiana Bocce ha già lo sguardo proiettato al futuro, ed in particolare agli appuntamenti previsti nel 2024, anno in cui si disputeranno sia gli Europei che i Mondiali Senior. In quest’ottica, si svolgerà tra il 6 e l’8 aprile, in provincia di Salerno, uno Stage formativo, che sarà ospitato dall’ASD G. Garibaldi di Pellezzano.

I convocati

Per l’occasione, sono stati convocati complessivamente 12 atleti (7 uomini e 5 donne); tra questi ci sono quattro campani: Francesco Adamo (classe 2004 di Angri – Bocciofila M.C.M. di Angri), Alfonso Montella (classe 2003 di Scafati – Bocciofila Santa Lucia – Sant’Alfredo di Sarno); Domenico Palumbo (classe 2000 di Quarto – C.B Arce di Frosinone) e Pasquale Sequino (classe 2003 di Villaricca – Bocciofila “F. Frezza” di Giugliano). Parteciperanno inoltre allo stage Giuliano Di Nicola e Laura Picchio (vincitori del titolo iridato nella Coppia Mista a Mersin), Alessio Frongia, Francesco De Vincenzo, Micaela Pinna, Kety Crescenzi, Sharon Cotroneo e Giorgia Trudu.

L’arrivo degli atleti presso la bocciofila Garibaldi è previsto nella serata di giovedì mentre le attività, sotto l’attento sguardo del CT Maschile Giuseppe Pallucca, del CT Junior e Femminile Rodolfo Rosi e del Vice CT Junior e Femminile, Elisa Luccarini, si svolgeranno durante la giornata di venerdì e nel corso del mattino di sabato.

Le parole del presidente della Fib Campania Antonio Barbato

“Siamo davvero felici che la nostra regione sia stata scelta come sede di questo Stage formativo con lo Staff tecnico della Nazionale e ci rende orgogliosi anche la convocazione di quattro giovani campani. Ringrazio il presidente De Sanctis e il Consiglio Federale che, dopo averci concesso di ospitare l’edizione 2022 del “Master dei Campioni”, hanno dimostrato ancora una volta di riporre grande fiducia in noi. Questo appuntamento si colloca in un periodo in cui, oltre alle consuete attività agonistiche, siamo impegnati nel proporre una serie di appuntamenti dedicati ai settori paralimpico, giovanile, femminile e anche alla formazione, con la volontà di dare la giusta espressione a tutte le potenzialità del nostro sport”.