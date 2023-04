Canoa La Lega Navale Italiana porta a Castellammare di Stabia un altro titolo nazionale

Orazio Manzo e Vincenzo Di Palo, entrambi atleti della Lega Navale Italiana sez. Castellammare di Stabia, conquistano il titolo di Campione Italiano nella specialità del K2 sulla distanza dei 5.000 metri (Master B Maschile – K2 5.000 metri). Giuseppe Cotticelli si classifica secondo nel KL2 Senior Maschile – K1 3.000 metri, diventando Vice Campione Italiano.

Le gare in acqua piatta sono andate in scena sul Lago di Paola di Sabaudia (LT), nelle giornate dell’1 e del 2 aprile, dove sono stati poi assegnati tutti i titoli italiani. Al Campionato Italiano di Fondo erano presenti ben 766 atleti, appartenenti a tutte le categorie (ragazzi, junior, under 23, senior, paracanoa e master) ed in rappresentanza di 89 società, che si sono sfidati in 862 equipaggi, dandosi battaglia per un unico obiettivo: tornare a casa stringendo tra le mani il titolo tricolore sui 5.000 metri.

La società stabiese mette in acqua alcuni atleti agli ordini del tecnico Orazio Manzo. La squadra sportiva, che era sul luogo di gara già dal venerdì pomeriggio per le prove del percorso, è stata poi integrata dagli altri elementi giunti il sabato mattina. Per gli stabiesi è sceso in acqua anche il settore della paracanoa per provare a raccogliere i titoli italiani sulle distanze dei 2.000 metri, 3.000 metri e 5.000 metri. Sabato si sono cimentate nelle gare le barche singole K1 e C1, mentre domenica è stata la volta delle imbarcazioni K2 e C2.

La conquista del titolo nazionale e le altre gare

Durante il corso della seconda giornata di competizione, Orazio Manzo (master E) indossava le vesti da atleta ed insieme a Vincenzo Di Palo (master H, esordiente in un campionato italiano), gareggiavano nella specialità del K2 sulla distanza dei 5.000 metri. I due si sono quindi classificati primi e sono stati intitolati Campioni Italiani nel Master B Maschile – K2 5.000 metri. Orazio Manzo si è classificato inoltre quinto nella gara singola: il K1 5.000 metri – Master E Maschile.

Nella giornata di sabato, dedicata alle barche singole, tutti gli altri atleti stabiesi, si sono distinti per le prestazioni ottenute nelle loro competizioni:

Luca Frino , Junior Maschile – K1 5.000 metri, 64° classificato: al suo debutto ad un campionato italiano fa tutto sommato una prestazione buona, nonostante una caduta in acqua che lo ha rallentato, considerato inoltre l’alto numero di partecipanti (80 atleti).

, Junior Maschile – K1 5.000 metri, 64° classificato: al suo debutto ad un campionato italiano fa tutto sommato una prestazione buona, nonostante una caduta in acqua che lo ha rallentato, considerato inoltre l’alto numero di partecipanti (80 atleti). Giuseppe Cotticelli , KL2 Senior Maschile – K1 3.000 metri, 2° classificato e vice campione italiano: buona partenza e buona gestione della condotta, termina la sua competizione con 1 minuto di vantaggio dal terzo classificato.

, KL2 Senior Maschile – K1 3.000 metri, 2° classificato e vice campione italiano: buona partenza e buona gestione della condotta, termina la sua competizione con 1 minuto di vantaggio dal terzo classificato. Adriano Taiani, Master C Maschile – K1 5.000 metri, 13° classificato: si tratta di un altro canoista esordiente ad un campionato italiano, che disputa però un’ottima prova.

Altri titoli nazionali recenti per la Lega Navale Italiana – Castellammare di Stabia

Va ricordato che, sempre vestendo i colori della Lega Navale Italiana sez. Castellammare di Stabia, il paracanoista Giuseppe Cotticelli, guidato dal tecnico FICK Orazio Manzo, nel 2022 portava nella Città delle Acque, in coppia con Angelo Gabriele Aiello, i titoli di Campioni Italiani K2 KL3 sui 1.000 metri, Campioni Italiani K2 KL3 sui 500 metri e Campioni Italiani k2 KL3 sui 200 metri, oltreché il suo 18° titolo da Campione Italiano V1 VL2 nei 500 metri.

Andrea Ippolito