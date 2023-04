“Donald Trump? Poco dotato e veloce”: la rivelazione del regista hard Axel Braun su Rai Radio 1

“Donald Trump? Stormy Daniels mi ha raccontato che è poco dotato e veloce”: a parlare del caso che sta scuotendo in queste settimane gli Usa è stato nelle scorse ore Axel Braun, regista e produttore di film hard intervistato ad “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1.

Braun, nome d’arte di Alessandro Re, è intervenuto nel corso della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Conosco Stormy da molti anni – ha spiegato il produttore – ed il fatto che era stata con Trump, che a quei tempi era solo un imprenditore ed un personaggio televisivo, era una sorta di segreto pubblico”.

Bisogna ricordare che Trump è il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere incriminato, sulla base di 34 capi di accusa. L’ex capo di Stato è sospettato di aver falsificato “ripetutamente e in modo doloso registri contabili per occultare una condotta criminale finalizzata a nascondere informazioni dannose agli elettori in vista del voto presidenziale del 2016”.

Le accuse riguardano un pagamento da 130mila dollari a beneficio di Stephanie Clifford, attrice pornostar nota come Stormy Daniels, che anni prima aveva avuto una relazione con Trump. Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza nella corte distrettuale di Manhattan, a New York. Trump ha respinto ogni accusa e detto che i suoi oppositori “vogliono distruggere” gli Stati Uniti. Critiche anche al suo successore alla presidenza, Joe Biden, che vorrebbe portare il Paese alla “terza guerra mondiale”.

“Ero fuori, speriamo di non aver perso niente”

Karen McDougal, poi, la coniglietta di Playboy che con Stormy Daniels è una delle protagoniste dell’incriminazione di Donald Trump, ha rotto il silenzio proprio in queste ore. Sul suo account Instagram ha postato una foto che la ritrae in montagna, a Vail in Colorado, con un messaggio ironico: “Ero fuori, speriamo di non aver perso niente”. Il riferimento è alle accuse mosse contro l’ex presidente per aver pagato la pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro relazione. Il gran giurì che ha incriminato Trump ha esaminato anche il pagamento a una seconda donna, ovvero McDougal.