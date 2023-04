A Sarno un’opera di street art per valorizzare il centro storico e la processione tradizionale dei Paputi. Dopo un meraviglioso murales realizzato qualche anno fa in piazza Garibaldi, che raffigura la processione penitenziale dei Paputi, da qualche giorno alcune strade del centro storico di Sarno sono state decorate con i colori della quaresima, della settimana santa e dei cappucci dei Paputi.

A Sarno strade colorate per la tradizione dei Paputi: “L’uomo vecchio che rinasce a vita nuova”

In particolare, sulla scia della fugacità dell’arte dei madonnari, il basalto originale del centro storico è stato colorato con vernice che scomparirà alle prime gocce di pioggia. La città si riempie di fedeli incappucciati che portano in via Crucis le croci lignee. Una tradizione tra mistico e religioso che si ripete dal 1200. Dal latino “pappus”, il Paputo rappresenta l’uomo vecchio che rinasce a vita nuova nella “notte delle notti”.

Alle prime luci dell’alba del venerdì santo, le varie confraternite (corrispondenti alla tante chiese di Sarno) s’incamminano per le strade della città rievocando i canti tradizionali tramandati di generazione in generazione. Da 2019 la tradizione millenaria è oggetto di valorizzazione da parte del Comune di Sarno e della regione Campania.

Una nuova veste, insomma, per le tradizioni e la pietà popolare

Le opere di street art, convegni sul tema ed altri interventi sono il frutto di una sinergia che calamiterà nella città delle acque anche tanti curiosi. Una nuova veste, insomma, per le tradizioni e la pietà popolare che torna, nella diocesi sarnese, dopo tre anni di stop pandemico e di pausa di riflessione voluta dal vescovo Giudice.

Raffaele Massa