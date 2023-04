Chi pensa che i gratta e vinci non abbiano più nulla di nuovo da regalare, e che si basino tutti sulla stessa vecchia formula vista e rivista, sicuramente non ha ancora provato i nuovissimi Gratta e Vinci Pasquali Golden Eggs.

Pasqua è ormai alle porte e, grandi e piccini, sono in trepidante attesa del proprio uovo di cioccolato: del resto si sa, per alcune cose non c’è età e quando si pensa alla Pasqua la connessione con l’uovo, simbolo di questa festività, è automatica. Proprio in virtù della consolidata tradizione il nuovo gratta e vinci, così come svela lo stesso nome, ha scelto come protagonista proprio le uova e la caccia è ovviamente a quello d’oro, che permette di portare a casa il premio più ricco!

Entriamo subito nel dettaglio del gioco e scopriamo tutto di questo divertentissimo gratta e vinci pronto ad allietare e, perché no, arricchire i nostri giorni di festa.

Ad accogliere il giocatore in questo colorato gioco è un’area tutta da scoprire costituita da un pollaio di legno con 25 nidi ciascuno dei quali ospita una gallina accovacciata che nasconde un uovo:

All’estremità superiore del pollaio, in corrispondenza di ogni colonna di nidi, è indicato l’importo di alcuni premi: 2€, 5€, 10€, 20€, 50€;

A destra del pollaio, in corrispondenza di ogni riga di nidi, sono indicati altri premi del valore di 100€, 200€, 500€, 1.000€, 2.000€;

In basso a sinistra, il riquadro contraddistinto dalla scritta “STAI VINCENDO” permette di visualizzare la vincita eventualmente conseguita durante lo svolgimento del gioco;

In basso al centro, infine, si trova il riquadro “scopri subito” grazie al quale il giocatore può visualizzare automaticamente le fasi di gioco e l’esito della giocata, senza dover svelare manualmente tutte le 25 caselle.

Lo scopo del gioco è scoprire cosa nascondo le galline: per farlo, qualora non si scelga l’opzione “scopri subito”, si dovrà cliccare su ciascuna di esse. I simboli nascosti possono essere: nessuno (si visualizzerà quindi una casella vuota), uovo di colore bianco, rosa, avana o arancione. Se sulla stessa colonna o sulla stessa riga di nidi si trovano 3 uova dello stesso colore, si vince un premio pari all’importo corrispondente a quella stessa colonna o riga.

Due elementi che potrebbero apparire durante lo svolgimento del gioco, all’interno dei nidi, e cui prestare attenzione in quanto agiscono sull’entità del premio che si può vincere, sono:

Pulcino : contraddistinto da un moltiplicatore (x2, x5 o x10) consente di vincere l’importo corrispondente a quella riga o colonna moltiplicato per il moltiplicatore indicato dal pulcino;

: contraddistinto da un moltiplicatore (x2, x5 o x10) consente di vincere l’importo corrispondente a quella riga o colonna moltiplicato per il moltiplicatore indicato dal pulcino; Il leggendario uovo d’oro: permette di vincere subito il premio massimo pari a 2.000€, importo che verrà accreditato direttamente sul conto gioco.

Golden Eggs è una freschissima e colorata novità nel panorama già ampio di gratta e vinci offerto da Lottomatica: con soli 2€, questo è l’importo richiesto per iniziare la partita online, si possono vincere premi in denaro fino ad un importo massimo di 2.000€. Le probabilità di vincita, così come dichiarate dall’operatore, sono ottime: 1 biglietto su 9,61 è vincente permette di guadagnare premi superiori al costo iniziale della giocata, 1 ogni 250 giocate contiene premi fino a 50€ ed 1 ogni 20.000 vincite fino a 200€.

Tentare vale la pena: il divertimento, del resto, è assicurato!