Cercano di rubare un’automobile nel parcheggio del bingo a Casalnuovo di Napoli: scoperti dai carabinieri, sono stati denunciati quattro giovanissimi, tra i quali un 16enne. Tutti sono già noti alle forze dell’ordine. L’operazione è stata effettuata dai militari della tenenza di Casalnuovo. I sospetti, tutti di giovane età, avevano appena caricato diversa attrezzatura utilizzata per lo scasso in un’utilitaria pronta a partire.

Casalnuovo, tentano furto nel parcheggio del bingo: denunciati quattro giovanissimi, uno ha 16 anni

L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo, grazie alla perlustrazione del parcheggio che ha permesso di individuare i sospetti. I militari sono riusciti a bloccarli e a sequestrare la refurtiva, restituendo il veicolo al legittimo proprietario. I quattro giovanissimi, di cui uno di Casoria e gli altri tre di Napoli del rione “Miano”, sono stati denunciati per tentato furto aggravato. La loro giovane età, rispettivamente 21, 20, 18 e 16 anni, non li ha salvati dalle conseguenze delle loro azioni illegali. In particolare, il tentativo di furto aggravato prevede pene più severe rispetto ad altre tipologie di reati.

L’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio

L’operazione condotta dai carabinieri dimostra l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e della loro attenzione ai segnali di pericolo. Il lavoro delle forze dell’ordine non si ferma all’arresto dei sospetti, ma prosegue con le indagini finalizzate a individuare eventuali complici e a smantellare le organizzazioni criminali che operano sul territorio. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la cittadinanza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.