Stamattina gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia hanno effettato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Antonio Labriola dove hanno trovato numerose stecche e pezzi di hashish per un peso di circa 377 grammi, 5 involucri contenenti circa 104 grammi di eroina, alcuni involucri contenenti circa 30 grammi di cocaina, 4 bustine contenenti circa 4 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, un cellulare, un rilevatore di microspie e 1625 euro.

Un 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.