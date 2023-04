Musica naturalmente, ma anche tour in canoa, immersioni, tornei di calcio, escursioni, osservazioni astrali, appuntamenti al cinema. E poi installazioni artistiche, presentazioni di libri, eventi solidali, tra cui una lotteria benefica per enti del territorio.

Dal 14 aprile all’8 maggio prossimi Sorrento ospita la seconda edizione de “I Colori di Lucio”, rassegna multidisciplinare dedicata a Lucio Dalla per celebrarne gli 80 anni dalla nascita.

Obiettivo della manifestazione è esaltare anima e cuore di Lucio: “Anema e Core”, come l’ultima canzone napoletana cantata da Dalla a Sanremo nel 2012 e musicata dall’illustre sorrentino Salve D’Esposito. Al centro dell’omaggio le passioni dell’artista bolognese, ognuna rappresentata da un colore: il giallo per l’arte, il rosa per la letteratura, il blu per il cinema e il teatro, l’azzurro per l’ambiente e il mare, il verde per lo sport, l’arancione per la solidarietà e il rosso per la musica.

Ideata dall’associazione Nemesi e promossa dalla Città di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e con la partecipazione degli altri Comuni della penisola sorrentina la manifestazione, grazie al patrocinio della Fondazione Dalla, rientra nella serie di iniziative nazionali “Lucio Ottanta”.

Il cartellone di eventi è stato presentato questa mattina al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Al tavolo dei relatori il consigliere comunale Paolo Pane, in rappresentanza del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, il direttore del Mann, Paolo Giulierini, il direttore artistico della Fondazione Sorrento, Antonino Giammarino e il presidente dell’associazione Nemesi, Matteo Acampora.

Il direttore Giulierini, al termine della conferenza, alla quale ha preso parte anche il consigliere comunale Rossella Di Leva, ha guidato i partecipanti in visita speciale alla mostra “Lucio Dalla – Il Sogno di Essere Napoletano”, in esposizione al Museo Archeologico fino al prossimo 24 giugno e gemellata con “I Colori di Lucio”.

“Quella tra Lucio e Sorrento è una lunga storia d’amore terra – ha scritto in un messaggio il sindaco Coppola – qui ha mosso i suoi primi passi artistici, qui ha instaurato amicizie sincere, qui ha scritto il capolavoro Caruso e qui il 2 luglio del 1997 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. Sorrento non poteva certamente restare in silenzio e mette in mostra i suoi colori per ricordare e festeggiare il cantante, il poeta, l’artista, l’amico Lucio Dalla. Un appuntamento che apre la stagione turistica e che saprà sicuramente appassionare tanto i cittadini quanto i turisti della nostra città”.

Tanti gli ospiti previsti, da Peppe Servillo a Roberto Colella, da Angela Baraldi a Roberto Vecchioni. Sarà proprio il Professore a chiudere la rassegna con un doppio suggestivo appuntamento, un concerto previsto per domenica 7 maggio e un incontro con i ragazzi delle scuole superiori del territorio lunedì 8 maggio mattina.

“Non è mai facile ripetersi – ha evidenziato il presidente Acampora – In questa seconda edizione cambiano i contenuti, cambiano gli ospiti, cambia il periodo, ma resta la stessa voglia di fare cultura a 360°. Sono particolarmente felice della partecipazione di tutti i forum dei giovani della Penisola, il coinvolgimento dei ragazzi è uno degli obiettivi che persegue da anni l’Associazione culturale Nemesi. Mi preme ringraziare tutte le istituzioni, gli enti, gli associati, gli amici, chiunque a vario titolo abbia contribuito al perseguimento di questo nuovo risultato”.

Ulteriori informazioni e il calendario completo degli appuntamenti sono disponibili all’indirizzo www.icoloridilucio.it