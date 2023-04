Svolgeva alcune commissioni a Torre del Greco nonostante il divieto di dimora: arrestato dai carabinieri Giuseppe Terrone, 38enne ritenuto dalle autorità giudiziarie affiliato al clan di camorra Ascione – Papale.

Torre del Greco, svolgeva “commissioni” nonostante il divieto di dimora: in manette 38enne affiliato al clan Ascione – Papale

I carabinieri della Sezione Operativa di Torre del Greco hanno effettuato un’operazione di arresto nei confronti di Giuseppe Terrone, un 38enne del luogo legato al clan criminale Ascione Papale. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di aggravamento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. La ragione dell’arresto è stata la violazione del divieto di dimora in Campania, per cui Terrone era stato precedentemente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Nonostante la misura restrittiva, Terrone è stato sorpreso due volte dal personale delle forze dell’ordine nel Comune di Torre del Greco, precisamente nella zona del mercato, mentre svolgeva alcune commissioni. Questa ulteriore violazione della misura restrittiva ha portato all’arresto del sospetto, che ora si trova in stato di detenzione in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari.

Le indagini proseguono per individuare eventuali complici

L’operazione condotta dai carabinieri rappresenta un importante successo nella lotta contro il crimine organizzato in Campania. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i Tribunali è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e per contrastare efficacemente le attività illegali. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e per smantellare l’intera organizzazione criminale.