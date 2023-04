Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Beccadelli, hanno notato un suv con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in piazzale Tecchio, ha tentato di invertire la marcia speronando gli operatori ma è stato costretto ad abbandonare il veicolo a causa del motore in avaria; infine, l’uomo ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato.

I poliziotti hanno rinvenuto nel veicolo una mazza da baseball, uno spray urticante, una targa prova, due telefoni cellulari ed alcune valigie contenenti indumenti accertando, altresì, che l’auto era stata rubata lo scorso 27 marzo.

Un 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di P. G. in quanto gravemente indiziato del reato di ricettazione nonchè denunciato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e guida senza patente; infine, gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per velocità non commisurata, mancato uso della cinture di sicurezza e per invasione di corsia.