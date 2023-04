Termina con una pari tra la Juve Stabia e la Fidelis Andria. Il match si è giocato allo stadio Menti ci Castellammare di Stabia. Il risultato finale si ferma sull’1 a 1 con le reti realizzate nella ripresa. Passa l’Andria con Ferreira Costa poi pareggiano le vespe con Volpe.

Prestazione poco convincente dei gialloblu’ che non hanno particolarmente brillato, meglio gli ospiti per l’ardore messo in campo. Alla fine pari giusto con poca qualità vista in campo.

Juve Stabia con il 4-3-3: attacco con D’Agostino, Zigoni e Bentivegna. Out Mignanelli e Pandolfi. Fidelis Andria con il 4-3-3: attacco con Ekuban, Bolsius e Ferreira Costa. Partono bene gli ospiti: al 6′ gran tiro di Castellano in area stabiese e Barosi para. Al 22′ Ekuban in area stabiese mette fuori di testa per un niente. Al 44′ Caldore in area ospite colpisce di testa e mette fuori. Il primo tempo termina a reti bianche.

Ad inizio ripresa al 6′ buona occasione per l’Andria con tiro dal limite di Ferreira Costa. Al 13′ gol Andria: grande azione di Bolsius in area e assist per Ferreira Costa che insacca. Al 15′ Juve Stabia vicino al pari con colpo di testa di Volpe che centra il palo. Arriva poi il pari (20′) della Juve Stabia: cross in area di Silipo per Volpe che in area indisturbato insacca. Il match non riserva più emozioni e termina in parità: 1-1.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 6; Maggioni 6, Cinaglia 6, Caldore 6, Dell’Orfanello 6.5; Altobelli 6 (38′ st Ricci sv), Berardocco 6.5, Scaccabarozzi 6; D’Agostino 6 (14′ st Volpe 7), Zigoni 6 (38′ st Rosa sv), Bentivegna 5.5 (33’pt Silipo 6.5 ). All.: Novellino 6.5.

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Vandelli 6; Ciotti 6, Dalmazzi 6, Delvino 6, Borg 6; Castellano 6, Marino 6 (27′ st Arrigoni 6), Djibril 6 (43′ st Pavone sv); Ekuban 6 (33′ st Ventola 6), Ferreira Costa 7 (27′ st Salandria 6), Bolsius 7 (33′ st Micovschi 6). All.: Cudini 6.5.

Arbitro: Milone di Taurianova 5.5. Marcatori: 13′ st Ferreira Costa (FA), 20′ st Volpe (JS). Ammoniti: Altobelli (JS), Delvino (FA), Scaccabarozzi (JS), Maggioni (JS). Note: spettatori circa 1.500. Angoli 2-5. Recupero: 2′ pt – 4′ st.

Domenico Ferraro