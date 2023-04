Vesuvio imbiancato, immagine decisamente inedita per Pasqua, e temperature in calo: colpo di coda dell’inverno nel Napoletano. Una spruzzata di bianco intorno agli 800 metri che ha regalato una insolita immagine primaverile ad una Pasqua che sa tanto di Natal, proprio come lo scorso, caldo Natale sapeva tanto di primavera.

Le forti precipitazioni delle ultime ore, in parte una vera e propria grandinata, registratesi nelle città poste alle pendici del vulcano hanno prodotto un deciso abbassamento delle temperature: intorno alle 14,00 si registravano appena 6 gradi.

Ma, passate le nuvole, la sorpresa è stata trovare il Vesuvio in buona parte ricoperto da una coltre bianca, visibile anche da Napoli. Uno spettacolo insolito non solo per i residenti ma anche per i turisti che hanno scelto Napoli come meta per le vacanze di Pasqua.