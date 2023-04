Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Emilio Scaglione direzione via Nuova San Rocco, hanno notato tre persone a bordo di un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ed ha estratto una pistola puntandola in direzione degli operatori fino a quando, in via Miano, ha perso il controllo del veicolo impattando prima contro un’auto in sosta e poi contro il muro di cinta di un’abitazione.

I poliziotti hanno raggiunto i tre e, dopo averli bloccati, hanno recuperato l’arma, una pistola Tanfoglio cal.9 munita di 12 cartucce di cui una camerata, che era stata lanciata dal finestrino prima dell’impatto.

Il conducente, identificato per A.C., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di arma, resistenza aggravata a P.U. e danneggiamento aggravato, nonché denunciato per ricettazione poiché la pistola è risultata essere provento di furto denunciato nel giugno del 2018.

I due passeggeri, napoletani di 18 e 16 anni, di cui uno con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza aggravata a P.U.