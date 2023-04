A Pozzuoli, in località Licola controlli negli stabilimenti balneari: 6 persone denunciate per abusi edilizi. 6 il conto delle persone denunciate dai carabinieri della stazione di Licola per abusi edilizi commessi in uno stabilimento balneare in viale Sibilla.

Pozzuoli, controlli negli stabilimenti balneari: 6 persone denunciate per abusi

Durante un controllo effettuato in collaborazione con personale della locale capitaneria di Porto, i militari hanno rilevato 6 strutture in legno e varie pedane, realizzate senza alcuna preventiva autorizzazione. Nell’area anche materiali di risulta, scarti edili e opere di fognatura irregolari. Sotto sequestro una superficie di circa 5mila mq. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.