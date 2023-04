Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Vitaliano Brancati a Pozzuoli per una segnalazione di un tentato furto in abitazione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato di aver visto due uomini che stavano tentando di entrare nella villa di un suo vicino; pertanto ha urlato per metterli in fuga ed i due si sono allontanati a bordo di un’auto priva del paraurti posteriore.

Gli operatori, poco dopo, hanno rintracciato e fermato sulla stessa strada il veicolo con a bordo le due persone segnalate trovandole in possesso di diversi arnesi atti allo scasso; inoltre, hanno accertato che l’autovettura su cui viaggiavano era già sottoposta a sequestro.

Un 46enne e un 32enne di Pozzuoli con precedenti di polizia sono stati denunciati per tentato furto in abitazione; infine, al conducente sono state contestate quattro violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata revisione periodica, mancanza di assicurazione e guida di veicolo già sottoposto a sequestro, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.