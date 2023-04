La piccola Mariarosaria Graziuso è volata in America insieme ai suoi genitori, dove sarà sottoposta a un delicato intervento al cuore. L’operazione è fissata per lunedì prossimo 10 aprile (giorno di Pasquetta) e sarà possibili grazie anche alla solidarietà messa in campo nei comuni dell’area stabiese e sorrentina, con una raccolta fondi.

Tutta la città di Castellammare prega per Mariarosaria: domani 10 aprile l’intervento a Boston

Nella notte tra lunedì e martedì è partito il volo da Capodichino verso Parici e alle 6.10 la ripartenza verso Boston. Alla raccolta fondi hanno partecipato amministrazioni comunali, associazioni e singoli cittadini. La famiglia Graziuso ha così lasciato il quartiere del Cicerone (dove vivono) per recarsi negli Stati Uniti d’America.

Il 7 aprile è entrata in ospedale

I genitori di Mariarosaria resteranno nell’appartamento che il Children’s Hospital di Boston ha messo loro a disposizione per circa due mesi. È questo il tempo stimato di permanenza per papà Giuseppe, mamma Maria e il fratellino di Mariarosaria che il 7 aprile è entrata in ospedale per il day ospital e il 10 aprile si sottoporrà all’intervento che le permetterà di fare in futuro una vita normale. “Alla nostra partenza abbiamo fermato qualsiasi tipo di raccolta, ma purtroppo sappiamo di iniziative che ancora proseguono senza il nostro consenso. – ha detto il papà a ‘Repubblica’ – Abbiamo ricevuto tanta solidarietà, al nostro ritorno condivideremo con altre realtà pediatriche l’esperienza fatta e il desiderio di esserci per gli altri”.