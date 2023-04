Sulle isole di Ischia e Procida si è concluso il primo largo raggio dei Carabinieri della locale compagnia volto alla repressione dei reati e al monitoraggio dei flussi turistici in occasione delle festività pasquali. Controlli a tappeto sia a terra che in mare: 5 le persone denunciate con 202 persone identificate e 98 veicoli controllati, non sono mancati i controlli amministrativi.

Durante le operazioni i carabinieri della stazione di Forio hanno sorpreso 3 persone che avevano rubato una bici elettrica. L’E-bike – dal valore di 1.500 euro – era parcheggiata nei pressi della banchina aliscafi del porto di Casamicciola ed è stata restituita alla legittima proprietaria. Per i 3 denunciati – un 52enne, una 50enne e un 46enne dei quartieri spagnoli già noti alle forze dell’ordine – anche la proposta per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola di Ischia.

Il 52enne dovrà rispondere anche di un altro furto. Dalle indagini dei militari che hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza, infatti, è emerso che l’uomo si è reso responsabile di un analogo episodio avvenuto a Forio lo scorso 24 marzo. In quel caso a farne le spese un cittadino di 48 anni che aveva parcheggiato la bici elettrica a piazza medaglie d’oro.

La stazione di Procida ha invece denunciato il socio accomandatario di una ditta edile che aveva impiegato un lavoratore in nero, anche quest’ultimo è stato denunciato perché non regolare sul territorio nazionale.

I Carabinieri di Ischia insieme a personale Asl Napoli 2 Nord hanno controllato un esercizio commerciale di via Fondo Basso. Per il gestore prescrizioni per la non conformità delle norme igienico sanitarie che dovranno essere risolte entro 30 giorni.

La motovedetta di Ischia ha controllato 22 imbarcazioni e identificato 29 persone. 11 le sanzioni contestate tra le quali anche l’aver pescato nell’area marina protetta “Regno di Nettuno”.