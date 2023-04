Pusher sull’isola di Capri, due arresti dei carabinieri. Dosi pronte alla vigilia di Pasqua.

I carabinieri della stazione di Capri, insieme a quelli di Anacapri, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne incensurato del posto e la compagna di 29.

Durante una perquisizione nella loro abitazione i militari hanno rinvenuto 600 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in 37 bustine pronte per lo smercio. Lo stupefacente era nascosto in uno sgabuzzino. Entrambi sono finiti ai domiciliari, in attesa di fornire la loro versione al giudice.

Il contrasto al fenomeno del traffico di stupefacenti

L’operazione dei carabinieri è stata coordinata dalle stazioni di Capri e Anacapri, che hanno collaborato per individuare i pusher e mettere fine alla loro attività illecita. La scoperta della droga pronta per lo smercio dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno del traffico di stupefacenti, che rappresenta una vera e propria piaga per la società.

La Pasqua è un momento di festa e di condivisione, ma non deve essere un’occasione per commettere reati. I carabinieri sono sempre pronti a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e per contrastare ogni forma di illegalità.