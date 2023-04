Lutto nel mondo della musica napoletana: addio a Rosa Serrapiglia, vedova di Mario Merola

Il mondo della musica napoletana è in lutto per la scomparsa di Rosa Serrapiglia, vedova di Mario Merola, il celebre re della sceneggiata napoletana, scomparso nel 2006. La signora Serrapiglia, 83 anni, è morta oggi, proprio nel giorno di Pasqua, dopo una breve malattia. La notizia è stata annunciata dal figlio Francesco Merola, che ha postato un messaggio sui social per condividere il suo dolore con i fan della famiglia: “Mamma’ mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l’eternità”.

Nei giorni precedenti, Francesco Merola aveva cercato di rassicurare i follower sulle condizioni di salute della madre, ma oggi l’annuncio della sua morte ha colpito i fan della famiglia Merola, che sono stati numerosi a esprimere la loro solidarietà e il loro affetto per la famiglia.

Donna Rosa era molto amata dai napoletani, che hanno ricordato con affetto la festa organizzata dal marito Mario Merola il 19 settembre nella chiesa del Carmine, “fora ‘a marina”, dove era nato. In quell’occasione, il re della sceneggiata aveva voluto festeggiare i suoi settant’anni, che coincidono con i 40 anni di carriera e i 45 anni di matrimonio con la sua Rosetta.

Il ricordo di Rosa Serrapiglia resterà indelebile nei cuori dei napoletani, che hanno perso una figura molto amata e rispettata. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della musica napoletana, ma il suo spirito e la sua passione per la cultura e le tradizioni della città di Napoli continueranno a vivere attraverso il suo ricordo e il suo esempio.