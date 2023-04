Givova Scafati-Happy Casa Brindisi, il turno pasquale in posticipo

Si giocherà in posticipo il turno pasquale del campionato di serie A, in cui la Givova Scafati sarà impegnata tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena PalaMangano contro la Happy Casa Brindisi, con palla a due alle ore 20:30 di martedì 11 aprile.

All’andata, nella sfida post natalizia, la compagine dell’Agro sbancò il PalaPentassuglia 71-75, conquistando due punti preziosi nella marcia verso la salvezza, ed ora proverà a bissare il risultato perché la posta in palio ha una importanza basilare per tenersi stretta la massima categoria. Con alcuni acciaccati che stanno via via lasciando l’infermeria, coach Sacripanti sta preparando la sfida nei minimi dettagli, lavorando con tutti gli effettivi a sua disposizione e con il solito dubbio sullo straniero, tra i sette a disposizione, da tenere fuori: scelta che sarà assunta sulla scorta delle condizioni fisiche dei suoi uomini e delle qualità dell’avversario.

Happy Casa Brindisi

La Happy Casa Brindisi, attuale sesta forza del campionato ed in piena zona playoff, dopo un inizio di stagione balbettante, ha poi ingranato la giusta marcia, è reduce da ben cinque vittorie negli ultimi sette turni e verrà sulle sponde del fiume Sarno con l’intento di vendicare la sconfitta dell’andata.

In panchina dei pugliesi, dal 2017, siede una vecchia conoscenza scafatese: coach Frank Vitucci è stato infatti allenatore dei gialloblù in Legadue dal 2002 al 2004. Il tecnico di origini veneziane può fare affidamento su un organico ampio e competitivo, in cui sono soprattutto gli stranieri a fungere da leaders. Il più pericoloso è senza dubbio il centro Perkins (15,6 punti di media, con il 58,6% da due), seguito dalla guardia Reed (14,3 punti di media), dal playmaker Bowman (12 punti e 2,8 assist di media),dall’ala Burnell (10,4 punti e 5,7 rimbalzi di media), dalla guardia Harrison (9,6 punti di media) e dall’ex di turno Lamb (9,7 punti di media). A costoro vanno poi aggiunto un buon gruppo di italiani e naturalizzati, capitanati dal playmaker stabiese Mascolo (8 punti e 3,1 assist di media), dall’ala Bocevski, dal centro Mezzanotte, dal compagno di reparto Bayehe e dalla guardia Riisma.

Le dichiarazioni dell’assistente allenatore Marco Ciarpella

«Siamo tornati in palestra dalla trasferta di Reggio Emilia con qualche acciacco da smaltire, ma non vediamo l’ora di scendere in campo per riscattare la sconfitta davanti al nostro pubblico. Ci aspetta sicuramente una partita molto difficile con un avversario in grande condizione che viene da 7 vittorie nelle ultime 9 gare. Una squadra in grado di far male nei primi secondi dell’azione, grazie alla capacità dei suoi esterni di creare vantaggio nelle situazioni di uno contro uno in campo aperto o dalle situazioni di post basso di Perkins anche in transizione. Affronteremo una Happy Casa Brindisi con maggior pericolosità perimetrale rispetto all’andata dopo aver recuperato Harrison e aggiunto Lamb, con Burnell utilizzato prevalentemente nel ruolo di 4. Dobbiamo prestare attenzione al ritmo della partita, vincendo i duelli di uno contro uno e la sfida a rimbalzo».

Media

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it) ed in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky – pacchetto Sky Tv). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it). I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di lievi costi di prevendita, al seguente link: https://www.go2.it/evento/givova_scafati_vs_happy_casa_brindisi/6573. Sono poi acquistabili anche presso tutti i rivenditori autorizzati indicati nell’elenco al seguente link: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php. Sarà invece possibile acquistarli al botteghino martedì 11 aprile dalle 16:30 alle 19:30 e dalle ore 18:30 alle ore 20:45.

Questo il costo dei biglietti: