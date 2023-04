Un intervento complesso al cuore durato molte ore ma la piccola Mariarosaria Graziuso, 8 anni di Castellammare di Stabia, ce l’ha fatta: “Grazie a tutti voi, il nostro cuore scoppia di gioia“. Così sui propri profili social la madre della bambina, Maria Cavallaro. Mariarosaria è stata operata presso il Children’s Hospital di Boston: un’operazione complicata e costosa che ha visto impegnare l’intero comprensorio stabiese in una gara di solidarietà senza precedenti.

“Mariarosaria ce l’ha fatta”: intervento riuscito a Boston per la bambina di Castellammare, l’annuncio dei genitori

L’intervento era fissato per oggi e, dopo ore di trepidante attesa, si può tirare finalmente un sospiro di sollievo. “Che gioia immensa. La mia piccola cucciola ce l’ha fatta. Sei grandiosa. Siamo felicissimi di dire a tutti che il grande dottor Pedro J. del Nido è molto soddisfatto e ottimista della riuscita con successo dell’intervento double switch per nostra figlia Mariarosaria”.

Si è trattato di un intervento molto complesso suddiviso in tre fasi chirurgiche. Il cuore, però, ha risposto benissimo alle nuove pressioni e alla riparazione anatomica come un cuore normale per la piccola guerriera. “Non possiamo ancora vederla – ha continuato la mamma della bambina – è ancora in una fase molto delicata e nella prossime due ore possiamo stare con lei in terapia intensiva. Grazie a tutti voi il nostro cuore scoppia di gioia”.

Tutta la città di Castellammare in attesa per Mariarosaria

La piccola Mariarosaria Graziuso è volata negli Usa insieme ai suoi genitori, dove è stata sottoposta oggi a un delicato intervento al cuore. Nei giorni scorsi è partito il volo da Napoli Capodichino verso Boston. Alla raccolta fondi hanno partecipato amministrazioni comunali, associazioni e singoli cittadini. La famiglia Graziuso ha così lasciato il quartiere del Cicerone (dove vivono) per recarsi negli Stati Uniti d’America.

Il 7 aprile è entrata in ospedale

I genitori di Mariarosaria resteranno nell’appartamento che il Children’s Hospital di Boston ha messo loro a disposizione per circa due mesi. È questo il tempo stimato di permanenza per papà Giuseppe, mamma Maria e il fratellino di Mariarosaria che il 7 aprile è entrata in ospedale per l’intervento che le permetterà di fare in futuro una vita normale.