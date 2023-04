Gennaro Iovino, sindacalista e politico di lunga data a Castellammare di Stabia, è scomparso dopo una lunga e coraggiosa lotta contro la malattia. Iovino aveva lasciato la scena politica qualche tempo fa, ma era sempre rimasto vicino al figlio Francesco, che aveva seguito le sue orme nella politica locale.

Castellammare: addio a Gennaro Iovino, sindacalista e politico di lunga data

La sua carriera politica era iniziata nei tempi d’oro della Democrazia Cristiana, quando Iovino era anche un esponente della Cisl. In seguito, aveva aderito ad una sigla sindacale autonoma. Nel corso degli anni, aveva ricoperto diversi ruoli politici, tra cui l’assessore della Balena Bianca ed esponente della Margherita e del Partito Democratico.

La sua morte ha scosso la comunità di Castellammare di Stabia

Iovino era stato malato per un lungo periodo di tempo, ma aveva continuato a lottare. Purtroppo, oggi ha perso la sua battaglia contro la malattia. La sua morte ha scosso la comunità di Castellammare di Stabia, dove era rispettato e stimato dai suoi concittadini. I funerali di Gennaro Iovino si svolgeranno domani alle 17 nella sua parrocchia all’Annunziatella.

La sua scomparsa lascerà un vuoto nella politica locale e nella comunità in generale, ma il suo impegno e la sua dedizione alla causa pubblica saranno sempre ricordati e apprezzati. Iovino è stato un esempio di passione politica, che ha ispirato molti altri a seguire le sue orme nel servizio pubblico. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per Castellammare di Stabia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.