Una tragica scoperta è stata fatta nel quartiere di “Posillipo” a Napoli, dove è stato trovato il cadavere di un uomo, di età apparente tra i 45 e i 50 anni. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti prontamente sul luogo della scoperta, precisamente in via San Pietro ai due Frati.

Choc nel quartiere “Posillipo” a Napoli: “Cadavere in un giardino, ipotesi omicidio”

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato all’interno di un giardino, precisamente in un’ex sede del circolo delle Poste. L’uomo giaceva a terra e non è ancora stato identificato. Al momento, non si conoscono le cause della morte e non è escluso alcun scenario. I militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, stanno attualmente attendendo l’arrivo del medico legale per effettuare gli accertamenti del caso.

La scoperta del cadavere è stata fatta da un muratore che stava lavorando in uno stabile nelle vicinanze. L’uomo ha avvertito immediatamente le forze dell’ordine che si sono quindi recate sul luogo per effettuare i rilievi del caso. I carabinieri stanno attualmente indagando sulla vicenda e non escludono alcuna ipotesi sulle cause del decesso dell’uomo.

La comunità locale è rimasta scioccata dalla notizia

Non è ancora chiaro se la vittima fosse un residente del quartiere di Posillipo o se fosse giunta da altre parti della città. La comunità locale è rimasta scioccata dalla notizia e attende con apprensione maggiori informazioni sul caso. I carabinieri stanno lavorando per fare luce sulla vicenda e individuare le cause della morte dell’uomo.