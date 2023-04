Due Comuni della provincia di Napoli, Boscoreale e Pomigliano d’Arco, sono stati riconosciuti tra i più generosi in Italia per quanto riguarda la donazione di organi. Questo è il risultato dell’ultima edizione dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all’atto dell’emissione della carta d’identità elettronica nei registri dei 7.028 comuni italiani in cui il servizio è attivo. Il rapporto è stato pubblicato in vista della 26esima Giornata Nazionale della Donazione degli Organi che si celebra domenica 16 aprile.

Donazione organi, Boscoreale e Pomigliano d’Arco tra i Comuni italiani più generosi: “Campania 19esima tra le regioni”

L’Indice del Dono tiene conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi, espressi in centesimi. Boscoreale ha raggiunto un indice del dono di 80,82/100, grazie a un tasso di consensi del 97,3% (1057 sì e solo 29 no) con un’astensione del 41,2%. Questi dati hanno valso al Comune il primato campano, già conquistato l’anno scorso, e il quinto posto nazionale tra i comuni medio-piccoli (5-30mila abitanti). Pomigliano d’Arco, invece, si è classificata all’ottavo posto nella top ten dei comuni italiani medio-grandi (30-100mila abitanti) con un indice del dono di 69,89/100 (consensi 82,4%). Sul podio regionale, dietro a Boscoreale, ci sono San Paolo Bel Sito (Na) e Montefalcione (Av).

La provincia di Napoli ha ottenuto un punteggio complessivo di 83esima su 107 a livello nazionale, mentre Avellino si è classificata al 94° posto, Salerno al 97°, Benevento al 101esima e Caserta al 107° e ultimo. La Campania si è posizionata al 19esimo posto tra le regioni italiane, con un indice del dono di 52,34/100 (consensi alla donazione: 61,9%, nel 2021 era 59,7%), al di sotto della media nazionale che nel 2022 si è attestata a quota 58,64/100 (consensi 68,2%).

L’Indice del Dono è uno strumento importante

La donazione di organi è un atto di grande generosità che può salvare molte vite e migliorare la qualità della vita di molte persone. L’Indice del Dono è uno strumento importante per misurare la disponibilità delle comunità a donare organi e tessuti. I risultati di quest’anno mostrano che c’è ancora molto da fare per aumentare la consapevolezza e la comprensione dell’importanza della donazione di organi, ma evidenziano anche l’incredibile generosità delle comunità come Boscoreale e Pomigliano d’Arco che stanno facendo la differenza in questo campo cruciale. In occasione della Giornata Nazionale della Donazione degli Organi, ricordiamo l’incredibile impatto che la donazione di organi può avere e continuiamo a lavorare per un futuro in cui tutti abbiano accesso ai trapianti salvavita.

(Foto di Gerd Altmann da Pixabay)