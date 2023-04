Emergenza attaccanti per il Napoli in Champions. Osimhen salterà la partita del Meazza

Raspadori non del tutto recuperato, mentre per il Cholito una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, dovrà restare fermo almeno un mese

Pare proprio che non sarà della partita con il Milan l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen che non dovrebbe proprio essere convocato per la prima sfida dei Quarti di Finale di Champions League. La decisione ufficiale sarà presa a breve.

Sono queste le ultime notizie, assolutamente negative per Spalletti & Co. che domani scenderanno al San Siro per il sogno europeo. Molto probabile dunque che il nigeriano possa essere preservato per la partita di ritorno al Maradona, ma resta l’emergenza in attacco per gli azzurri.

Report della seduta di allenamento di questa mattina

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Milan a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21).

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta situazioni di gioco su palle inattive.

Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo.

Simeone fuori per un mese

Giovanni Simeone ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, un problema per nulla da sottovalutare.

Dagli esami svolti, il Cholito dovrà restare fermo almeno un mese. Salterà dunque i due incontri Champions con il Milan e gli incontri di campionato con Verona, Juventus, Salernitana, Udinese e Fiorentina.