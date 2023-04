Colpita a calci e pugni, in strada, dal proprio compagno che poi è scappato: E’ accaduto ieri pomeriggio a Napoli, presso la Rotonda Diaz. E’ stato un cittadino a raccontare agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, intervenuti per una lite in strada su disposizione della centrale operativa, che una donna era stata aggredita dal suo compagno.

Dopo la violenta aggressione la donna aveva trovato riparo in un esercizio commerciale della zona e agli agenti ha confermato di essere stata picchiata, come avvenuto in altre occasioni precedenti.

Rintracciato ed arrestato un “uomo” di 33 anni di Afragola

Poco dopo, gli agenti hanno rintracciato l’uomo alla guida della sua auto, un 33enne di Afragola, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

All’interno della vettura hanno rinvenuto un barattolo di vetro contenente marijuana, mentre presso la sua abitazione hanno rinvenuto 25 cartucce cal. 6,35. Il 33enne è stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizionamento ed è stato multato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.