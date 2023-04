Napoli, notte di aggressioni: feriti e rapinati da extracomunitari che brandivano cocci di bottiglia

Aggredite anche tre persone in Corso Umberto I mentre aspettavano di entrare in farmacia. Indagini in corso

Notte di aggressioni a Napoli, dove le forze dell’ordine sono dovute intervenire in più punti della città per aggressioni tutte simili tra loro per il modus operandi: gli aggressori sempre persone di colore armate di cocci di bottiglie con i quali hanno ferito e poi derubato le vittime.

Aggredito con cocci di bottiglia un 27enne packistano in via Carriera Grande

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita. Pare che un 27enne di origine pakistana mentre si trovava a via Carriera Grande nel quartiere San Lorenzo sarebbe stato aggredito, senza alcun apparente motivo, da 2 persone di colore. I due, armati di cocci di bottiglia, avrebbero colpito la vittima al torace. Per il 27enne una diagnosi di 10 giorni per contusione della parte toracica-ferita da taglio al torace”. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Rapinato e ferito 18enne marocchino a Piazza Garibaldi

Aggredito anche un 18enne del Marocco poco prima mentre era a Piazza Garibaldi. Il giovane pare sia stato avvicinato da due persone di colore che avrebbero tentato di rapinarlo del proprio smartphone. La vittima avrebbe reagito per poi essere colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Il 18enne è in osservazione per un trauma cranico.

Aggredito con cocci di bottiglia un 40enne nigeriano a Piazza Garibaldi

Nello stesso ospedale è stato ricoverato un 40enne della Nigeria. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo poco prima, mentre passeggiava a piazza Garibaldi, sarebbe stato avvicinato da 2 sconosciuti di colore. I due avrebbero aggredito la vittima con cocci di bottiglia per poi sottrargli telefono e denaro. Il 40enne è ancora in osservazione per “frattura della mandibola e ferita da taglio al volto”.

Tre feriti con cocci di bottiglia al corso Umberto I: aggrediti nella notte davanti alla farmacia

Aggredite anche tre persone in Corso Umberto I: si tratta di un 56enne, un 29enne e un 19enne, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto hanno riferito ai carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio che insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso l’ospedale Villa Betania dove sono stati portati, i tre erano in attesa e stavano per entrare in una farmacia quando sarebbero stati accerchiati da un gruppo di cittadini stranieri non meglio precisati che avrebbero tentato di rapinarli. Alla reazione delle vittime gli aggressori, armati di cocci di bottiglia, li avrebbero colpiti in più parti del corpo.

Per il 56enne “ferite da arma bianca della parete addominale”, dimesso con 5 giorni; per il 29enne “ferite di parete addominale anteriore, senza menzione di complicazione, ferita delle dita della mano con complicazione, ferita da arma bianca parete addominale, del dito mano destra e sinistra” dimesso con 18 giorni, mentre per il 19enne “ferita da arma bianca al dorso” dimesso con giorni 10 di prognosi.