Nel corso dell’ultimo fine settimana, quello delle festività pasquali, i carabinieri della Compagnia di Amalfi e gli agenti delle polizie locali dei Comuni di Amalfi, Maiori, Minori, Positano e Praiano, hanno svolto specifici controlli alla circolazione stradale in particolare finalizzati alla verifica del rispetto dell’ordinanza delle “targhe alterne“.

102 sanzioni per violazione del provvedimento delle “targhe alterne”

Emessa dall’Anas per provare a snellire il congestionato traffico in costiera, l’ordinanza è entrata in vigore l’8 aprile.

Nel corso dei numerosi posti di controllo sono stati sottoposti ad accertamento centinaia di autovetture e motocicli e complessivamente comminate 102 sanzioni per violazioni amministrative nei confronti di utenti della strada risultati non in regola poiché giunti nelle varie località della costiera senza rispettare la normativa in vigore.