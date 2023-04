Il mondo accademico del diritto e della storia ha perso un grande studioso, il giurista e storico Armando De Martino, professore di storia del diritto italiano presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, deceduto all’età di 85 anni nella città partenopea. Armando De Martino, figlio del noto politico Francesco De Martino, ha dedicato gran parte della sua carriera alla ricerca storica e giuridica del Mezzogiorno. In particolare, ha indagato l’amministrazione e l’indirizzo della giustizia e delle magistrature nel Meridione dell’Italia preunitaria tra Borbone e Rivoluzione francese, regni napoleonici e restaurazione.

Università di Napoli in lutto, è scomparso il professor Armando De Martino: “La sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue opere”

Tra i suoi importanti contributi alla ricerca storica, troviamo i libri “Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli: crisi e trasformazioni dell’ordinamento giuridico” (Jovene, 1972), “La nascita delle intendenze: problemi dell’amministrazione periferica nel Regno di Napoli, 1806-1815” (Jovene, 1984), “Per la storia della cassazione a Napoli: il dibattito sull’ordinamento giudiziario durante gli anni venti dell’Ottocento” (Jovene, [1994), “Amministrazione e società nel Mezzogiorno del primo Ottocento” (Jovene, 2000), “Giustizia e politica nel Mezzogiorno, 1799-1825” (Giappichelli, 2003), “Saggi e ricerche sul Novecento giuridico” (Giappichelli, 2014).

Il Premio Giovanni Cassandro per gli studi storico-giuridici

Nel 2011, Armando De Martino è stato insignito del Premio Giovanni Cassandro per gli studi storico-giuridici, riconoscimento importante per la sua carriera accademica. La comunità accademica e non solo, si unisce nel cordoglio per la scomparsa di uno studioso di grande valore che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla diffusione della conoscenza storica e giuridica del Mezzogiorno d’Italia. La sua eredità continua a vivere attraverso le sue opere e attraverso gli studenti che hanno avuto il privilegio di essere suoi allievi.