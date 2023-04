Un maxischermo in Piazza Amodio per consentire a tutti i tifosi e i simpatizzanti della squadra di calcio del Napoli di seguire in diretta la partita d’andata dei quarti di finale della Champions League, che vedrà la rappresentativa partenopea impegnata contro il Milan campione d’Italia in carica per tentare di migliorar ancor più un risultato già storico, quello che ha visto il Napoli arrivare, appunto, ai quarti di finale della massima competizione calcistica europea.

L’appuntamento è per mercoledì alle ore 20.30 nella piazza principale del paese, che già da giorni, grazie all’impegno di sponsor privati e tifosi, è vestita “a festa”, tra striscioni bianchi e azzurri, magliette del Napoli e sagome dei calciatori della squadra.

E proprio grazie alla collaborazione tra imprenditori locali e amministrazione comunale nasce l’iniziativa di domani, che punta a offrire, in un momento storico tanto importante per i colori azzurri, a un pubblico quanto più ampio possibile la facoltà di seguire la propria squadra del cuore e tifare per essa proprio come se si fosse allo stadio.