E’ stato condannato all’ergastolo Elpidio D’Ambra, il 32enne imputato per l’omicidio di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa il 1° febbraio 2022 a Grumo Nevano.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Napoli, dinanzi alla quale si è celebrato il processo sull’efferato omicidio della ragazza, strangolata, secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura di Napoli Nord, per essersi ribellata a un tentativo di violenza sessuale da parte di D’Ambra, suo vicino di casa.

Il 32enne ha poi confessato di aver commesso l’omicidio.

La Procura aveva chiesto l’ergastolo per l’uomo, richiesta accolta dalla Corte d’Assise di Napoli.

Il 1° febbraio 2022 D’Ambra attirò nella sua abitazione di Grumo Nevano la vicina di casa, la 23enne Rosa, fingendo di volerle chiedere chiarimenti circa una bolletta della luce.

Dopo aver commesso l’omicidio è scappato dall’abitazione, prendendo un treno per Napoli e vaganto per tutta la notte in città, finché nel pomeriggio del giorno seguente si è recato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove è stato riconosciuto da due poliziotti e bloccato