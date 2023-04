Spalletti sceglie Elmas al centro dell’attacco. Alle 21 a San Siro, Milan-Napoli

Un Napoli che al di la delle assenze, come ha sottolineato lo stesso tecnico toscano, ieri in conferenza stampa, dovrà essere "squadra"

Alla fine l’ultima decisione di Luciano Spalletti è stata quella di tenere in panchina Giacomo Raspadori e lasciare il centro dell’attacco ad un inedito in quel ruolo, Eljif Elmas.

Un Napoli che al di la delle assenze, come ha sottolineato lo stesso tecnico toscano, ieri in conferenza stampa, dovrà essere “squadra”. Tra meno di un ora l’esordio degli azzurri nei quarti di finale della massima competizione europea per club.

Le formazioni ufficiali