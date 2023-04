I carabinieri della stazione di Torre del Greco hanno arrestato Domenico Falanga, un uomo di 53 anni affiliato al clan di camorra omonimo. L’arresto è stato eseguito in seguito ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 12 anni e 15 giorni di detenzione domiciliare per i reati di associazione di tipo mafioso, traffico di droga e detenzione illegale di armi.

Torre del Greco, droga e armi: arrestato il 53enne Domenico Falanga

L’arresto di Falanga rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità organizzata nella Regione Campania, dove il potere dei clan mafiosi continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza dei cittadini e per la legalità dello Stato. La presenza di organizzazioni criminali come il clan Falanga nell’area di Torre del Greco rappresenta una grave minaccia per l’economia locale e per la reputazione del territorio.

Le forze dell’ordine e la lotta alla criminalità organizzata

L’arresto di Falanga dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata e nella difesa della legalità. Questo successo rappresenta un importante segnale di speranza per la comunità locale e per tutti coloro che lottano per un futuro più giusto e sicuro.