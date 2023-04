Grave incidente stradale nella galleria di “Pozzano” sulla strada statale 145 tra Castellammare di Stabia e Vico Equense: diverse autovetture sono rimaste coinvolte. Il bilancio al momento è di due feriti, tra cui uno in gravi condizioni. La strada statale ha subito la temporanea chiusura a causa. L’incidente si è verificato nella galleria di “Santa Maria di Pozzano”, tra i Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli. Al momento non si conoscono ancora le cause esatte dell’incidente, ma le autorità competenti stanno indagando per accertare le responsabilità.

Castellammare, grave incidente nella galleria di Pozzano: “Due feriti, uno in gravi condizioni”

Purtroppo, l’incidente ha causato il ferimento di due persone, che sono state immediatamente soccorse dalle squadre di emergenza. Al fine di gestire al meglio l’evento e garantire la sicurezza dei presenti, sono intervenute sul posto le forze dell’ordine e le squadre Anas. Al momento, la circolazione è stata deviata sulla ex strada statale 145, ma le autorità stanno facendo il possibile per riaprire la strada il prima possibile. È fondamentale garantire la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri che utilizzano questa strada ogni giorno, e per questo motivo si stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie per ripristinare la viabilità.

Il tema della sicurezza sulla strada statale sorrentina

Questo incidente ci ricorda l’importanza di rispettare le regole della strada e di guidare sempre con cautela. È importante essere attenti e responsabili, in modo da evitare situazioni pericolose che potrebbero mettere a rischio la nostra vita e quella degli altri. La sicurezza stradale è un tema di grande importanza, e dobbiamo tutti fare la nostra parte per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i conducenti e i pedoni.