La notte scorsa, i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele 37 per un incendio che ha interessato una paninoteca. Le fiamme hanno avvolto la serranda del locale e annerito le pareti esterne, causando danni significativi. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite a causa dell’incendio.

Castellammare, incendiata la serranda di una paninoteca: ipotesi racket

Le autorità competenti stanno attualmente indagando per accertare la dinamica e la matrice dell’evento. Non escludono nessuna pista, ma si stanno concentrando soprattutto sulla pista legata al racket, alle estorsioni e alla criminalità organizzata. Purtroppo, Castellammare di Stabia ha subito diversi episodi simili negli ultimi mesi, il che rende ancora più preoccupante questa situazione.

Potrebbe essere un segnale di intimidazione nei confronti degli esercenti commerciali

L’incendio della paninoteca potrebbe essere un segnale di intimidazione nei confronti degli esercenti commerciali della zona. La criminalità organizzata può utilizzare tattiche violente per estorcere denaro o per imporre il proprio controllo sul territorio. È importante che le autorità competenti facciano tutto il possibile per prevenire questi episodi e per garantire la sicurezza dei residenti e degli esercenti commerciali della zona.