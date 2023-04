Pasqua smaltita, il Santa Maria La Carità scenderà per la penultima volta nel rettangolo verde in questo campionato. La gara valevole per la ventinovesima giornata andrà in scena sabato 15 aprile alle ore 16.00 al Comunale di Lusciano.

Dopo la pesante vittoria ottenuta tra le mura amiche nello scorso turno per 8-1 ai danni del malcapitato Isola di Procida, la capolista guidata da Mister Durazzo farà visita al fanalino di coda Real Frattaminore.

Si affrontano due squadre che nulla più hanno da chiedere al campionato: una già promossa in Eccellenza e l’altra già matematicamente retrocessa.

Tuttavia l’asticella dell’attenzione e della fame per il Santa Maria La Carità è ancora alta con tanta voglia di ottenere altre due vittorie per alzare ancora di più lo score (72 punti attuali con un distacco di 16 lunghezze dal Cercola) e consegnare agli annuali un campionato a dir poco incredibile.

La formazione gialloblu di Mister Pellino nell’ultimo turno ha deposto le armi e nulla ha potuto al Barano che nel suo impianto le ha rifilato 6 reti. La compagine di Frattaminore è ultima in classifica con 13 punti frutto di 3 vittorie , 4 pareggi e 21 sconfitte; il top scorer è Dario Liguori con 4 marcature all’attivo.

All’andata al Comunale di Santa Maria La Carità non ci fu partita e i padroni di casa si imposero con un netto 4-0: aprì le danze Tarallo, seguì la doppietta di Farriciello, chiuse i conti Talia.

Per la gara non è prevista diretta video, sarà possibile seguire in diretta la Cronaca testuale del match sul canale telegram: acdsantamarialacarita e i continui aggiornamenti sulle pagine Instagram e Facebook.