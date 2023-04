Dieci giorni fa, un bimbo di 12 anni è stato vittima di un tragico incidente a Scafati. Mentre cercava di alimentare il fuoco nel camino di casa con dell’alcol, un ritorno di fiamma lo ha travolto, causando ustioni su circa l’80% del suo corpo. In un attimo, le fiamme hanno bruciato i suoi vestiti e raggiunto la sua pelle, causando una ferita estesa e grave.

Tragico incidente in casa a Scafati, muore un bimbo di 12 anni: “Vittima di un ritorno di fiamma”

I genitori hanno cercato di soccorrerlo immediatamente, ma i danni erano troppo gravi. Il bambino è stato portato d’urgenza all’ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli, dove è stato sottoposto a cure e interventi. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, il bambino è morto questa mattina a causa delle gravi ustioni subite.

I pericoli dell’uso improprio dell’alcol

Questo tragico incidente mette in evidenza i pericoli dell’uso improprio dell’alcol. L’alcol non dovrebbe mai essere usato per alimentare un fuoco, poiché può causare un ritorno di fiamma improvviso e pericoloso. È importante educare le persone, in particolare i bambini, sui rischi dell’uso improprio dell’alcool e delle sostanze infiammabili.

Inoltre, è fondamentale che le persone siano preparate e sappiano come reagire in caso di emergenza. La prontezza e l’efficacia delle cure mediche possono fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni come questa.