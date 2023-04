Continua il progetto Erasmus Plus che vede coinvolte più stati europei, Francia, Estonia, Spagna, tra questi diversi studenti provenienti da altre contesti insulari. L’iniziativa è a cura dell’Istituto comprensivo Vincenzo Gemito di Anacapri. Fino al 18 aprile, insegnanti ed alunni provenienti da diversi istituti europei, saranno coinvolti in una serie di attività culturali sempre alla scoperta dell’isola blu. Il calendario ricco di eventi è iniziato ieri giovedì 13 aprile, con una cerimonia di accoglienza negli spazi del comune di Anacapri, nella palestra dell’Isis Axel Munthe.

A dare il benvenuto agli studenti stranieri e ai loro professori, hanno presenziato alla cerimonia il vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta, il sindaco di Capri Marino Lembo e l’assessore all’istruzione e cultura Manuela Schiano, unitamente ad altre personalità isolane e rappresentanti delle istituzioni e docenti, tra questi la dirigente scolastica dell’Isis Axel Munthe Rossella Ingenito e la professoressa Anna Arcucci.

Il programma di eventi e attività che termineranno il 18 aprile, prevede per gli ospiti Erasmus la visita delle principali attrazioni turistiche dell’isola: da Villa San Michele a Villa Lysis, dalla Grotta azzurra alla Certosa di San Giacomo, vere icone delle bellezze culturali e naturali di Capri ed Anacapri. È in calendario, inoltre, il giro dell’isola via mare, un percorso didattico – degustativo nei terreni dell’Associazione L’Oro di Capri, a ridosso dei fortini di Anacapri tra la Grotta Azzurra e il faro, una vasta area verde arricchita dagli uliveti che vengono curati dai soci dell’Oro di Capri.

Sull’altro versante ancora un tuffo nel verde, nella storia e nella bellezza per i giovani dell’Erasmus è stata organizzata l’escursione nella Valletta di Cetrella sul Monte Solaro, il punto più alto dell’isola con vista a 360° sul Golfo di Napoli e Salerno.