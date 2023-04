Nell’ottobre del 2021 avrebbe ucciso e scaricato in un terreno a Caivano Antonio Natale: in manette il presunto assassino. I carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli. La misura riguarda una persona fortemente sospettata di aver commesso l’omicidio di Antonio Natale, nonché di detenzione e porto di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

Caivano, omicidio di Antonio Natale: arrestato il killer. “Aveva sottratto droga e armi ai Bervicato”

L’indagato, il 4 ottobre 2021 a Caivano, avrebbe ucciso Natale Antonio con tre colpi di pistola che lo hanno raggiunto alla testa e al torace. Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe stato premeditato e deliberato come punizione nei confronti di Natale, che aveva sottratto armi, droga e denaro al gruppo criminale Bervicato, per il quale lavorava come spacciatore.

Il cadavere di Natale è stato rinvenuto il 18 ottobre 2021 in un terreno agricolo. Si tratta di un episodio gravissimo che dimostra l’esistenza di organizzazioni criminali estremamente pericolose e violente che agiscono sul territorio. Il lavoro delle forze dell’ordine è stato fondamentale per individuare e arrestare il presunto responsabile di questo atroce omicidio, che ora dovrà rispondere alle accuse contestategli davanti alla giustizia.