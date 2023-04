Castellammare, associazione e traffico di droga: arrestato Silvio Onorato. “Affiliato al clan D’Alessandro”

Arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, Silvio Onorato, 33enne del posto ritenuto contiguo al clan di camorra dei D’Alessandro di Castellammare di Stabia. L’uomo, che dovrà scontare la pena di 11 anni, 1 mese e 10 giorni di carcere, è stato ritenuto responsabile dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura partenopea del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti commessa tra il 2007 e il 2012.

Servizio a largo raggio nella città

A Castellammare di Stabia i carabinieri della locale compagnia hanno anche effettuato un servizio a largo raggio nella città con 78 persone identificate e 42 mezzi controllati tra auto e scooter. Diverse le perquisizioni effettuate durante le quali a finire in manette è stato il 22enne del posto e già noto alle forze dell’ordine Filippo Aponte. I militari hanno rinvenuto e sequestrato nella sua abitazione diverse dosi tra hashish e marijuana oltre alla somma di 465 euro ritenuta provento del reato.

Tornando al caso di Onorato, il Tribunale di Napoli ha emesso un provvedimento per l’arresto. Il 33enne dovrà scontare una pena di 11 anni, 1 mese e 10 giorni di carcere. Il reato per cui è stato condannato riguarda l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti commesso tra il 2007 e il 2012. Questo arresto rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella zona, che rappresenta una vera e propria piaga per la società.

La criminalità organizzata rappresenta una minaccia sempre più grave per la società, e l’arresto di individui come Onorato è un passo importante per garantire la sicurezza dei cittadini. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare per sconfiggere il fenomeno del traffico di droga e della criminalità organizzata in generale.