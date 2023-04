Corsa alla salvezza per la Givova Scafati. Si prepara la trasferta di Pesaro

Il prezioso successo casalingo contro l’Happy Casa Brindisi ha rilanciato le ambizioni della Givova Scafati nella corsa verso la permanenza nel campionato di serie A. Ad agevolare il cammino dei salernitani è arrivato ieri il provvedimento della giustizia sportiva che ha penalizzato di ben 16 punti in classifica la Openjobmetis Varese, che è passata così dal quinto all’ultimo posto in graduatoria e quindi anch’essa in piena corsa salvezza. Ma tale decisione, in attesa del reclamo preannunciato dalla società biancorossa, rimette in piena corsa playoff il prossimo avversario della compagine dell’Agro: la Carpegna Prosciutto Pesaro è infatti passata dal nono all’ottavo posto (ultimo utile per i playoff) e sarà ancora più motivata a fare punti domenica sera, alle ore 20:00, alla Vitrifrigo Arena. Dalla sua, la truppa di coach Sacripanti affronterà questa insidiosa trasferta con il morale a mille e con la rosa al gran completo, vogliosa di riscattare la sconfitta subita a gennaio a campi invertiti.

La Carpegna Prosciutto Pesaro

La formazione marchigiana, allenata dal veterano coach Repesa, sebbene sia reduce da tre sconfitte di fila ed abbia collezionato un solo successo nelle ultime sette giornate, dispone di un organico ampio e altamente competitivo per la categoria, il cui leader è senza dubbio il playmaker statunitense Abdur-Rahkman (14,5 punti e 4,1 assist di media), ben coadiuvato dal connazionale Cheatham (ala grande da 13,4 punti e 5,4 rimbalzi di media), dalla guardia Moretti (12,3 punti e 2,7 assist di media), dal centro serbo Kravic (10 punti e 5,4 rimbalzi di media), dall’ala greca Charalampopoulos (9,1 punti di media, con il 47,5% da tre) e dalla guardia Tambone (7,4 punti e 2,2 assist di media). A costoro vanno aggiunti il recente innesto Daye, il centro Totè, la guardia Visconti, l’esperta ala Delfino e la guardia islandese Gudmundsson, che potrebbe essere a disposizione del proprio tecnico dopo un paio di settimane di stop per infortunio.

Le parole dell’ala grande Kruize Pinkins

«Avendo giocato martedì, abbiamo avuto poco tempo per preparare al meglio la sfida di domenica a Pesaro, ma in compenso abbiamo chiare le idee e sappiamo bene quello che dobbiamo fare per imporci contro una squadra molto forte e ben organizzata, che, pur avendo avuto una leggera flessione, proverà a far sua la posta in palio, disputando una gara solida, della stessa intensità di quella dell’andata. Dovremo affrontare la sfida con l’atteggiamento tipico dei playoff, giocando di gruppo, con determinazione e concentrazione, proprio come abbiamo fatto nell’ultimo match contro Brindisi, tenendo il controllo dei rimbalzi e perdendo il minor numero possibile di possessi. Sarà fondamentale giocare d’insieme, soprattutto in trasferta, contro una squadra molto forte in attacco e contro la quale dovremo disputare una gara difensiva molto accorta».

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it) ed in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky – pacchetto Sky Tv). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).