La visione innovativa di Medaarch sarà protagonista di tre eventi a Milano Design Week 2023, con stand dedicati, esposizioni artistiche e la partecipazione alla finale del “Ro Plastic Prize”. Dal 17 al 23 aprile, Medaarch sarà al Salone del Mobile e al Fuorisalone con la sua Mediterranea, la collezione di arredi e complementi stampati in 3D. Sostenibilità e utilizzo di nuove tecnologie sono i punti di partenza di tutte le attività targate Medaarch che saranno presentate durante la settimana più importante al mondo dedicata al design e all’arredamento.

Medaarch protagonista di tre eventi a Milano Design Week con arredamenti innovativi, biomateriali e stampa 3D

“Con questi prodotti – afferma Amleto Picerno Ceraso, ceo e co-founder di Medaarch – si completa la prima linea della produzione Mediterranea, in cui cerchiamo di approfondire il rapporto tra innovazione design e sostenibilità. Artigianato e nuove tecnologie, tradizione e innovazione, culture europee e culture e mediterranee identificano quella dualità che ha guidato l’intera ispirazione progettuale e che ci ha spinto a sperimentare il dialogo tra prodotti realizzati con nuove tecnologie e materiali più classici come legno, stoffa e vetro. Un concetto che abbiamo voluto rendere palese anche con la produzione dei nuovi pezzi alludendo ad iconografie culturali facenti parte della nostra identità che dialogano con forme e funzioni nuove”.

Si tratta di prodotti ispirati alle contaminazioni culturali di peculiari luoghi del Mediterraneo, come le terre siciliane, progettati e realizzati interamente nei laboratori Medaarch, con una grande attenzione al comfort e all’eleganza, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. La linea Mediterranea è frutto della fusione tra artigianato Made in Italy, manifattura digitale e design, connubio tra la fabbricazione digitale e le tecniche di lavorazione artigianale.

Lo spazio espositivo di Design Italy

I nuovi prodotti della linea saranno presentati in anteprima al Salone del Mobile di Milano dal 18 al 23 aprile presso il padiglione 18 (Stand E16, E18, D15, D17) all’interno dello spazio espositivo di Design Italy, famosa piattaforma web dedicata al design made in Italy, gestito da Design Tech l’hub di innovazione tecnologica focalizzato sul design innovativo.

Medaarch sarà presente anche al Fuorisalone in due location prestigiose. Alla mostra di Ro Plastic Prize 2023, contest internazionale dedicato al design e al riciclo, l’azienda campana racconterà alcuni pezzi cult della linea Mediterranea, grazie a cui è risultata finalista nella sezione “Arte e Design da collezione” presentando il trittico Lissa, l’elegante collezione in plastica biodegradabile che gioca sulla commistione di materiali diversi. Il premio fa parte del progetto-manifesto RoGUILTLESSPLASTIC ideato da Rossana Orlandi, curatrice di fama internazionale, che promuove soluzioni per stili di vita sostenibili attraverso il design, l’arte e la comunicazione. Le due poltrone e il coffee table Lissa della linea Mediterranea sono stati selezionati come prodotti finalisti del prestigioso premio che vedrà le sue fasi conclusive a Palazzo Bandello al civico 22 di via Matteo Bandello.

Infine, nel cuore del distretto 5Vie, Artemest presenta “l’Appartamento”, un’elegante dimora anni ’30 situata in uno storico palazzo milanese che grazie alla reinterpretazione da sei prestigiosi studi internazionali di interior design, racconterà differenti visioni creative che dialogano tra loro. Tra questi c’è anche Medaarch che, con l’esposizione della poltrona stampata in 3D Pantelleria, porta una ventata di Mediterraneo non solo nel design ma anche e soprattutto nello spirito del progetto. L’Appartamento si trova in via Cesare Correnti, a Milano, e sarà possibile visitarlo sempre dal 18 al 23 aprile.